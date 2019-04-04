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Новости. Общество
16:33, 04 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

В Карелии молодые мамы предпочитают учиться на бухгалтеров

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Управление труда и занятости республики сообщило о самых популярных направлениях профессионального обучения молодых матерей.

Расходы бюджета Карелии на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в 2019 году составят почти 3,5 млн рублей. С начала года возможностью пройти обучение воспользовались 46 молодых мам из Петрозаводска, а также Кондопожского, Сегежского, Сортавальского, Прионежского, Медвежьегорского и других районов.

На данный момент ведется работа по комплектованию групп в дистанционном режиме по программам "Учет складских операций" и "Современное кадровое делопроизводство".

Наиболее востребованным является обучение по программам, связанным с бухгалтерским учетом и делопроизводством, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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Изя
2019-04-04 17:02:29
То у нас скрытая не учтённая безработица , а упр.труда РэКа а что то нам вещает про бухгалтеров которых как " собак зарезанных2 .(((
Когда делом то займётесь в Управлении по труду по Республике Карелия ? :)
zanoza
2019-04-04 16:53:40
А разве после этих курсов бухгалтера выходят? Я вас умоляю! Это даже не счетоводы!
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