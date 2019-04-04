В Карелии молодые мамы предпочитают учиться на бухгалтеров

Управление труда и занятости республики сообщило о самых популярных направлениях профессионального обучения молодых матерей.

Расходы бюджета Карелии на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в 2019 году составят почти 3,5 млн рублей. С начала года возможностью пройти обучение воспользовались 46 молодых мам из Петрозаводска, а также Кондопожского, Сегежского, Сортавальского, Прионежского, Медвежьегорского и других районов.

На данный момент ведется работа по комплектованию групп в дистанционном режиме по программам "Учет складских операций" и "Современное кадровое делопроизводство".

Наиболее востребованным является обучение по программам, связанным с бухгалтерским учетом и делопроизводством, пишут "Вести Карелии".

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