В Карелии молодым семьям на селе дали денег на улучшение жилищных условий

Молодые семьи и специалисты, проживающие в сельской местности Карелии, получили деньги на улучшение жилищных условий.

В этом году 13 молодых семьей и специалистов, проживающих в Олонецком, Пряжинском, Прионежском и Медвежьегорском районах, улучшат жилищные условия с использованием средств государственной поддержки, сообщают "Вести Карелии".

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