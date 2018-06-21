В Карелии молодым семьям на селе дали денег на улучшение жилищных условий

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Молодые семьи и специалисты, проживающие в сельской местности Карелии, получили деньги на улучшение жилищных условий.
В этом году 13 молодых семьей и специалистов, проживающих в Олонецком, Пряжинском, Прионежском и Медвежьегорском районах, улучшат жилищные условия с использованием средств государственной поддержки, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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