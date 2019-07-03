В Карелии может появиться центр для развития "облачных технологий"

Московская компания "ДИСИЛЭБ" заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг.

"Компания приобретает 6 га землю на территории бывшего НАЗа, и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра, а разработка и поддержка программных решений будет осуществляться в столице республики при поддержке специалистов ПетрГУ", – сообщили в правительстве.

Смысл создания таких дата-центров состоит в консолидации вычислительных ресурсов и средств хранения данных.

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