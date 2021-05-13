В Карелии мужчина без прав чуть не убился на мотоцикле

В Лоухском районе 43-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 13 мая, в 14.30 в лоухском районе, на 9 км региональной автодороги «Чупа - Хетоламбино», 43-летний мужчина, управляя мотоциклом «Урал» с коляской, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. При оформлении ДТП было установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, мужчина права на управление мотоциклом не имеет.

С начала года в республике произошло 4 ДТП с участием мототранспорта, в этих происшествиях пострадали три человека, один погиб.

В прошлом году за тот же период в 4 ДТП с мотоциклистами пострадали 4 человека.