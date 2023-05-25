В Карелии мужчина через суд стал хозяином чужой квартиры, где жил по разрешению собственника

В Кемском районе суд признал за местным жителем право собственности на квартиру, в которой он проживал по предложению хозяина.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, в Кемском районе в суд обратился местный житель, который попросил признать его собственником квартиры, где он проживал с 2004 года по предложению хозяина жилплощади. В чужой квартире мужчина был зарегистрирован и остался проживать со своей женой и после смерти владельца жилья. Он считал, что имеет на это право.

Администрация Кемского района просила суд в иске отказать, но суд пришел к выводу, что требование истца о признании за ним права собственности на квартиру в силу приобретательной давности является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Почему суд принял такое решение, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».