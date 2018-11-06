В Карелии мужчина надышался бензином и грозился убить мать

Сотрудники вневедомственной охраны приехали на помощь к петрозаводчанке, сообщили в Росгвардии Карелии.

Жительницу Петрозаводска выручил "мобильный телохранитель". Как только она поняла, что ситуация выходит из-под контроля, т нажала кнопку и на помощь приехали вооружённые сотрудники вневедомственной охраны.

Оказавшись вне опасности, женщина рассказала, что её 30-летний сын надышался бензином и впал в неадекватное состояние: повёл себя агрессивно, начал высказывать угрозы. О своих целях он тоже заявил матери: якобы она мешает ему стать единоличным владельцем семейного имущества.

В полиции решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.