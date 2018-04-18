В Карелии мужчина ножом обезобразил лицо друга

Житель Сегежского района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в январе 50-летний житель Сегежского района во время ссоры нанес другу, вместе с которым распивал спиртные напитки в своей квартире, несколько ударов клинком ножа в область лица, шеи и уха.

"У потерпевшего образовались обезображивающие внешность и вызвавшие асимметрию лица рубцы, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как неизгладимые", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.