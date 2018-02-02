В Карелии мужчина обвиняется в сексуальных преступлениях против детей

В Беломорском районе мужчина обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в 2018 году 58-летний мужчина совершил в отношении трех несовершеннолетних детей, которых приглашал к себе домой, "иные действия сексуального характера".

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.