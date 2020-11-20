Двойное убийство во время застолья произошло в Петрозаводске

Следком Карелии сообщает, что в Петрозаводске мужчина обвиняется в двойном убийстве, которое он совершил в ходе застолья.

Петрозаводские следователи работают над уголовным делом в отношении 36-летнего мужчины, котрого обвиняют в совершении убийства двух человек.

По версии следствия, 18 ноября этого года обвиняемый в одной из квартир Петрозаводска выпивал в компании знакомых мужчин. В ходе застолья произошел конфликт и он с ножом напал сначала на одного мужчину, а затем на второго, причинив им ножевые ранения. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ссора с женщиной во время застолья в Петрозаводске закончилась жестоким убийством.