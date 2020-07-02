В Карелии мужчина отправился в колонию за насилие над несовершеннолетними и съемку порно

Осужденный проведет 14 лет в колонии строгого режима за преступные действия, которые он совершил в отношении двух несовершеннолетних девушек.

Как сообщает карельский Следком, в Петрозаводске суд вынес приговор 20-летнему мужчине, который обвиняется по целому ряду уголовных статей.

В 2018 году подсудимый совершил преступления против половой неприкосновенности 14-летней и 15-летней девушек. Установлено, что в целях изготовления порнографических материалов, он производил фотосъемку одной из них в обнаженном виде. А также преступник понудил к половому сношению женщину путем шантажа.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к половому сношению путем шантажа), ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух лиц), ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста)", - говорится на сайте Следкома республики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в педофилии.