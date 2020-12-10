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В Петрозаводске уже судимый за убийство мужчина очередной раз пролил кровь

Новости. Криминал
12:57, 11 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
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В карельской столице мужчина, который уже ранее был судим за убийство, до смерти избил своего собутыльник.

Петрозаводские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщают в карельском Следкоме.

По версии следствия, в конце июля этого года обвиняемый, находясь в Петрозаводске, в ходе застолья поссорился со знакомым мужчиной и жестоко избил его ногами. С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в БСМП, где, несмотря на оказанную медпомощь, скончался от черепно-мозговой травмы. 

Суд избрал в отношении обвиняемого, ранее судимого за убийство, меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии восемнадцатилетний юноша, воткнувший в грудь приятеля нож, отправится за решетку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-12-11 13:54:43
кир, шо ты на нас гонишь? Пришлый
театральный критик
2020-12-11 14:13:16
Njkdez, у тебя погоняло переводится как Толвуя. Так что вали обратно в свое сельпо.
Njkdez
2020-12-11 13:53:49
Однако, безопасный город! По заветам чела с погонялом гена кремень, он же молоточек.
кир
2020-12-11 13:53:04
Всё нюни распускаете, самобытные? :)
Гость
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