В Петрозаводске уже судимый за убийство мужчина очередной раз пролил кровь

В карельской столице мужчина, который уже ранее был судим за убийство, до смерти избил своего собутыльник.

Петрозаводские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщают в карельском Следкоме.

По версии следствия, в конце июля этого года обвиняемый, находясь в Петрозаводске, в ходе застолья поссорился со знакомым мужчиной и жестоко избил его ногами. С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в БСМП, где, несмотря на оказанную медпомощь, скончался от черепно-мозговой травмы.

Суд избрал в отношении обвиняемого, ранее судимого за убийство, меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии восемнадцатилетний юноша, воткнувший в грудь приятеля нож, отправится за решетку.