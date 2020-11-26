Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Объявлены компании, ставшие резидентами первого в Карелии технопарка по камнеобработке 7
26.11.2020 15:39
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины 3
Сегодня 09:16
Из-за спада доходов россияне стали больше строить "однушек"
26.11.2020 20:40
Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России
26.11.2020 21:05
Мошенники вновь обогатились за счет доверчивых жителей Карелии на 1,5 млн рублей 1
26.11.2020 18:00
Следком Карелии рассказал, откуда появился труп в машине во дворе Петрозаводска 1
Сегодня 10:40

В Карелии восемнадцатилетний юноша, воткнувший в грудь приятеля нож, отправится за решетку

Новости. Криминал
13:55, 27 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В Кеми суд приговорил молодого человека за покушение на убийство к 7 годам колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что ночью 22 июля на берегу реки в лесу в районе станции Мягрека Кемского района между подсудимым, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры юноша напал на приятеля: сначала ударил оппонента горлышком стеклянной бутылки по ноге, а затем - ножом в грудь. Потерпевший активно сопротивлялся и не дал себя убить.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил юношу к 7 годам колонии строгого режима.

Ранее житель Карелии пришел в гости и зарезал хозяина квартиры.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-27 14:16:39
Самобытным в тюрьме лучше, чем в армии.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 4
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»