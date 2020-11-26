В Карелии восемнадцатилетний юноша, воткнувший в грудь приятеля нож, отправится за решетку

В Кеми суд приговорил молодого человека за покушение на убийство к 7 годам колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что ночью 22 июля на берегу реки в лесу в районе станции Мягрека Кемского района между подсудимым, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры юноша напал на приятеля: сначала ударил оппонента горлышком стеклянной бутылки по ноге, а затем - ножом в грудь. Потерпевший активно сопротивлялся и не дал себя убить.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил юношу к 7 годам колонии строгого режима.

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