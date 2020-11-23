Житель Карелии пришел в гости и зарезал хозяина квартиры

В Олонце 59-летний мужчина обвиняется в убийстве собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 59-летний мужчина, находясь в Олонце, распивал спиртное в квартире своего знакомого. Во время застолья мужчины поссорились, обвиняемый с ножом набросился на хозяина квартиры и нанес несколько ударов.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.