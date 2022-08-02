В Карелии мужчина попал под суд за попытку выгородить друга в деле о поджоге отдела полиции

В Сегеже завершено расследование уголовного дела о даче в суде заведомо ложных показаний.

Сегежские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 32–летнего мужчины в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде. Об этом информирует Следком.

Инцидент произошел в июне прошлого года. По данным следствия, обвиняемый дал заведомо ложные показания в суде в ходе допроса его в качестве свидетеля по уголовному делу о совершении подсудимым поджога отдела полиции.

Желая обеспечить подсудимому алиби, обвиняемый пояснил суду, что в момент преступления он и подсудимый распивали спиртные напитки, после чего он сопроводил того до квартиры.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому был вынесен обвинительный приговор, а показания обвиняемого, выступавшего свидетелем, признаны заведомо ложными. Уголовное дело направлено в суд.