В Карелии мужчина предстанет перед судом за проникновение в квартиру и нападение на ребенка

В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством несовершеннолетнему.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении неприкосновенности жилища и угрозе убийством. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, первого марта этого года около 18 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру жилого дома в Сортавале. Дома в тот момент находился один 9–летний мальчик. Запугивая ребенка, обвиняемый рукой схватил мальчика за шею и высказал угрозу убийства. Ребенок успел набрать номер телефона отца. При этом обвиняемый, взяв трубку телефона, высказал родителю угрозу убийства сына. Пока не приехал отец, мальчик боялся, что будет убит.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый раньше с семьей потерпевшего знаком не был, свое агрессивное поведение он объясняет сильным алкогольным опьянением. Он был неоднократно судим, отбывал наказания в колонии, сейчас нигде не работает.

Уголовное дело направлено для в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что психически больной житель Карелии ударил подростка ножом в грудь и убежал.