В Карелии мужчина пытался обокрасть машину на глазах у хозяина

Группа задержания разыскала злоумышленника, проникшего в чужую машину, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Медвежьегорске 1 октября в 23.20 к наряду вневедомственной охраны обратился молодой человек и сообщил, что в его "Газель" проник незнакомец и начал рыться в салоне. Заметив хозяина, он скрылся.

Заявитель сообщил приметы подозреваемого. Вскоре на ул. Кирова был задержан гражданин, которого опознал пострадавший.



Злоумышленника передали полиции.