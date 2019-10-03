В Карелии мужчина пытался обокрасть машину на глазах у хозяина

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Группа задержания разыскала злоумышленника, проникшего в чужую машину, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Медвежьегорске 1 октября в 23.20 к наряду вневедомственной охраны обратился молодой человек и сообщил, что в его "Газель" проник незнакомец и начал рыться в салоне. Заметив хозяина, он скрылся.
Заявитель сообщил приметы подозреваемого. Вскоре на ул. Кирова был задержан гражданин, которого опознал пострадавший.
Злоумышленника передали полиции.
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