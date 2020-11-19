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В Карелии мужчина, с нарушением отбывавший условный срок, отправлен за решетку

Новости. Общество
08:20, 20 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь
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Житель Суоярвского района направлен в колонию строгого режима за нарушение порядка отбывания условного наказания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суоярвский районный суд с участием прокурора рассмотрел представление начальника Сортавальского филиала УФСИН об отмене условного наказания 34-летнему местному жителю, осужденному за кражу на 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также осужденный должен был не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться один раз в месяц в указанный орган на регистрацию, пройти обследование у нарколога, при показаниях пройти курс лечения от алкоголизма, возместить потерпевшему материальный ущерб.

В судебном заседании установлено, что житель Суоярви во время испытательного срока допускал неоднократные нарушения порядка и условий отбывания наказания, привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, 13 раз ему выносились предупреждения об отмене условного осуждения.

В 2019 году суд продлил ему испытательный срок.

Кроме того, им не было принято мер к погашению задолженности по гражданскому иску: из взысканных с него по приговору суда 41 тыс. рублей за два года он вернул потерпевшему только 3 тысячи рублей.

На проводимые сотрудником инспекции профилактические мероприятия мужчина должным образом не реагировал, не работал, продолжал злоупотреблять спиртными напитками, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

Врач-нарколог в суде пояснила, что гражданин не соблюдал режим лечения, не являлся к ней на приемы, отказался от предложенного лечения в наркологическом диспансере.

В соответствии с установленными обстоятельствами, принимая во внимание заключение прокурора, суд удовлетворил представление об отмене мужчине условного осуждения и исполнении наказания, направив его для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима сроком на 3 года.
Гражданин взят под стражу в зале суда.

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Комментарии

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Кровавый режии полицейское государство
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