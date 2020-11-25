В Карелии мужчина украл паспорт бывшей сожительницы и разорвал его

В Пудоже будут судить 40-летнего местного жителя, который уничтожил чужой паспорт.

По сообщению прокуратуры Карелии, обвиняемый в ночь на 2 октября проник в квартиру своей бывшей сожительницы в Пудоже, пока женщины не было дома. Там он нашел ее паспорт и из личной неприязни похитил его. Впоследствии мужчина разорвал документ и выбросил его на улице.

За кражу паспорта мужчине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года, либо ареста до 3 месяцев.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Пудожского района для рассмотрения по существу.

Ранее житель Карелии обогатился на 10 тысяч рублей с помощью чужого паспорта.