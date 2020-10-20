Молодой житель Карелии обогатился на 10 тысяч рублей с помощью чужого паспорта

В полицию обратился молодой человек, у которого украли из паспорта деньги, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 25-летний молодой человек и сообщил, что у него похитил деньги. Молодой человек предпринимал попытки самостоятельно разыскать злоумышленника, но успеха не достиг.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний жителя города, который в сентябре рядом с магазином нашел паспорт, где в обложке лежали 10 тысяч рублей. Деньги он похитил, а паспорт отдал продавцам.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.