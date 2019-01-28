В Карелии мужчина в маске с ножом ограбил бар

Злоумышленник в Сортавале, угрожая оружием, похитил деньги в баре, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги на пульт централизованной охраны поступил с объекта на Выборгском шоссе в Сортавале в половине третьего ночи 25 января. Работники бара сообщили, что мужчина, лицо которого было скрыто маской и капюшоном, угрожая ножом, потребовал деньги из кассы. Его требование выполнили, а как только он скрылся, нажали "тревожку".

Сотрудники вневедомственной охраны подключились к розыску преступников по горячим следам. В ходе отработки территории неподалёку от бара была обнаружена купюра – она передана оперативникам уголовного розыска. Ущерб устанавливается.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия".