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В Карелии мужчина в трусах пытался разгромить банкомат

Новости. Криминал
12:50, 14 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков
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Росгвардейцы задержали в Олонце мужчину, который разгуливал в нижнем белье и громил банкоматы.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Карелии, 11 сентября в Олонце под утро сработала сигнализация в помещении одного из банков, где круглосуточно работают банкоматы. Прибыв на место, группа задержания районного отдела вневедомственной охраны застала там мужчину, который раскачивал банкомат и пытался его уронить. От злоумышленника резко пахло спиртным, из одежды на нём было нижнее бельё и носки. Уронить банкомат ему не удалось, дать пояснения он также не смог.

При осмотре помещения росгвардейцы обнаружили, что поврежден ещё один банкомат.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативную группа отдела внутренних дел, которой и передали дебошира в трусах и носках.

Напомним, за неделю Росгвардейцы в Карелии выезжали более 330 раз по сигналу тревоги.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-14 14:28:43
Допился до горячки.
Саныч
2020-09-14 13:25:02
Погасил кредит.
1677
2020-09-14 13:20:25
Может это такой протест против экономической системы? :)
Гость
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