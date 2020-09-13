В Карелии мужчина в трусах пытался разгромить банкомат

Росгвардейцы задержали в Олонце мужчину, который разгуливал в нижнем белье и громил банкоматы.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Карелии, 11 сентября в Олонце под утро сработала сигнализация в помещении одного из банков, где круглосуточно работают банкоматы. Прибыв на место, группа задержания районного отдела вневедомственной охраны застала там мужчину, который раскачивал банкомат и пытался его уронить. От злоумышленника резко пахло спиртным, из одежды на нём было нижнее бельё и носки. Уронить банкомат ему не удалось, дать пояснения он также не смог.

При осмотре помещения росгвардейцы обнаружили, что поврежден ещё один банкомат.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативную группа отдела внутренних дел, которой и передали дебошира в трусах и носках.

Напомним, за неделю Росгвардейцы в Карелии выезжали более 330 раз по сигналу тревоги.