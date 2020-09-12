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За неделю Росгвардейцы в Карелии выезжали более 330 раз по сигналу тревоги

Новости. Происшествия
09:19, 13 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Группами задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Карелии с 5 по 10 сентября совершено 338 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, сотрудники, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за административные правонарушения 18 человек. В 13 случаях удалось пресечь попытки краж имущества организаций.

Напомним, в прошлые выходные сотрудники Росгвардии в Карелии задержали 11 нарушителей.

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