За неделю Росгвардейцы в Карелии выезжали более 330 раз по сигналу тревоги

Группами задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Карелии с 5 по 10 сентября совершено 338 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, сотрудники, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за административные правонарушения 18 человек. В 13 случаях удалось пресечь попытки краж имущества организаций.

Напомним, в прошлые выходные сотрудники Росгвардии в Карелии задержали 11 нарушителей.