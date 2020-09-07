Росгвардейцы за выходные задержали более 10 нарушителей

Сотрудники Росгвардии в Карелии задержали 11 нарушителей административного законодательства.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, за минувшую пятницу и выходные дни пресечены 10 мелких хищений и один случай мелкого хулиганства.

В пятницу, 4 сентября, от магазинных воров пострадали торговые заведения Петрозаводска, Кондопоги и Кеми, причём в кемском сетевом магазине дважды за этот день совершали кражи – в обоих случаях злоумышленниками были молодые мужчины в возрасте чуть более 30 лет.



В субботу, 5 сентября, два происшествия зарегистрированы в столице республики: 38-летний петрозаводчанин пронёс товар мимо кассы в одном из гипермаркетов города, а 22-летний гражданин в нетрезвом виде нарушал общественный порядок в ночном заведении.



В воскресенье, 6 сентября, три попытки хищения пресечены в круглосуточном гипермаркете Петрозаводска и по одной – в сетевых магазинах Сортавалы и Сегежи.



Все задержанные переданы в полицию.

Ранее в Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках.