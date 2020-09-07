Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок 10
Сегодня 15:54
Экологическая "одноходовочка"
Сегодня 11:44
В Карелии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода вблизи границы
Сегодня 13:38
Стала известна сумма минимальных выплат карельским пенсионерам в 2021 году 10
Сегодня 10:58
"Фонтаны" забили на набережной Петрозаводска (ФОТО) 6
Сегодня 14:24

Росгвардейцы за выходные задержали более 10 нарушителей

Новости. Происшествия
18:40, 07 Сентября 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС, архив
Загрузка...

Сотрудники Росгвардии в Карелии задержали 11 нарушителей административного законодательства.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, за минувшую пятницу и выходные дни пресечены 10 мелких хищений и один случай мелкого хулиганства.

В пятницу, 4 сентября, от магазинных воров пострадали торговые заведения Петрозаводска, Кондопоги и Кеми, причём в кемском сетевом магазине дважды за этот день совершали кражи – в обоих случаях злоумышленниками были молодые мужчины в возрасте чуть более 30 лет.

В субботу, 5 сентября, два происшествия зарегистрированы в столице республики: 38-летний петрозаводчанин пронёс товар мимо кассы в одном из гипермаркетов города, а 22-летний гражданин в нетрезвом виде нарушал общественный порядок в ночном заведении.

В воскресенье, 6 сентября, три попытки хищения пресечены в круглосуточном гипермаркете Петрозаводска и по одной – в сетевых магазинах Сортавалы и Сегежи.

Все задержанные переданы в полицию.

Ранее в Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 17:26
Капитал
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 1
Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года получил поддержку участников публичных слушаний с перевесом в шесть голосов.
Николай Патрушев: "В Карелии созданы необходимые условия для дальнейшего социально-экономического развития" 1
Сегодня 11:56
Экологическая "одноходовочка"
Сегодня 11:44
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 3
04.09.2020 11:40
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 27
02.09.2020 07:45
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»