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В Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках

Новости. Криминал
09:44, 05 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Сортавале на охраняемом объекте росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петербурга.

Поздним вечером 3 сентября сработала сигнализация промышленного предприятия на улице Фабричной в Сортавале. Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны прибыла на место и сразу заметила мужчину с гвоздодёром, который быстро спускался по пожарной лестнице. Об этом сообщает управление Росгвардии по Карелии.

Гражданин был задержан. На место прибыли собственник объекта и следственно-оперативная группа полиции.

При осмотре объекта выяснилась картина произошедшего: злоумышленник по пожарной лестнице добрался до третьего этажа, разбил стекло и проник в помещение, но сработавшая сигнализация нарушила его планы.

При установлении личности выяснилось, что 34-летний задержанный зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В ходе проверки полиция, в числе прочего, выяснит, с какой целью он приехал в Карелию и является ли данное правонарушение единственным в его биографии, заявили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы Карелии пришли на помощь женщине, которой бывший муж заломал руку.

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Комментарии

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кир
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