Росгвардейцы Карелии пришли на помощь женщине, которой бывший муж заломал руку

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего бывшей жене, сообщили в управлении Рогсвардии Карелии.

Ночью 31 августа на пульт централизованной охраны Петрозаводского отдела поступил сигнал тревоги из охраняемой квартиры. Группу задержания вневедомственной охраны вызвала 51-летняя петрозаводчанка, которая позже написала заявление в полицию.

Суть конфликта была в том, что её бывший муж, зарегистрированный по другому адресу, в состоянии алкогольного опьянения в агрессивной форме пытался выяснить отношения. В доме помимо хозяйки находились дети и пожилые люди, которым скандал мешал спать. В заявлении пострадавшая указала, что злоумышленник заламывал ей руку, оскорблял и угрожал физической расправой.

Задержанный нарушитель передан сотрудникам одного из городских отделов полиции.