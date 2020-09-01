Росгвардейцы Карелии пришли на помощь женщине, которой бывший муж заломал руку

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего бывшей жене, сообщили в управлении Рогсвардии Карелии.
Ночью 31 августа на пульт централизованной охраны Петрозаводского отдела поступил сигнал тревоги из охраняемой квартиры. Группу задержания вневедомственной охраны вызвала 51-летняя петрозаводчанка, которая позже написала заявление в полицию.
Суть конфликта была в том, что её бывший муж, зарегистрированный по другому адресу, в состоянии алкогольного опьянения в агрессивной форме пытался выяснить отношения. В доме помимо хозяйки находились дети и пожилые люди, которым скандал мешал спать. В заявлении пострадавшая указала, что злоумышленник заламывал ей руку, оскорблял и угрожал физической расправой.
Задержанный нарушитель передан сотрудникам одного из городских отделов полиции.
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