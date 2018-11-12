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Новости. Происшествия
18:20, 12 Ноября 2018
фото: pexels.com /

В Карелии мужчина вынес из магазина 14 бутылок коньяка

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В полицию Прионежского района обратился представитель одного из сетевых магазинов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что в торговой точке разбито оконное стекло и похищена алкогольная продукция стоимостью свыше 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили 35-летнего ранее судимого подозреваемого. По версии следствия, ночью он разбил камнем оконное стекло, проник в магазин и похитил 14 бутылок коньяка. Местный житель дважды возвращался в торговую точку, чтобы в одиночку вынести такое количество алкоголя.

Впоследствии он угостил похищенным спиртным своих знакомых. Полицейские выяснили, что сигнализация не сработала, так как именно на этом окне не был установлен датчик разбития стекла.

На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

 

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