В Карелии мужчина заколол ножом приятеля и отправился в колонию

Суд в Кеми отправил в колонию на 12 лет 49-летнего местному жителя, который заколол приятеля ножом.

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года подсудимый находился в поселке Рабочеостровск и распивал спиртное в квартире своего знакомого.

Во время застолья мужчины повздорили, подсудимый несколько раз ударил ножом потерпевшего. В результате мужчина скончался на месте происшествия, а подсудимый был задержан.

Как сообщает пресс-службы Следкома Карелии, приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.