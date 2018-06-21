В Карелии мужчина заколол ножом приятеля и отправился в колонию

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Суд в Кеми отправил в колонию на 12 лет 49-летнего местному жителя, который заколол приятеля ножом.
Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года подсудимый находился в поселке Рабочеостровск и распивал спиртное в квартире своего знакомого.
Во время застолья мужчины повздорили, подсудимый несколько раз ударил ножом потерпевшего. В результате мужчина скончался на месте происшествия, а подсудимый был задержан.
Как сообщает пресс-службы Следкома Карелии, приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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