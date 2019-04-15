В Карелии мужчину арестовали за незаконное проникновение в дом

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Мужчина находился в розыске и был задержан в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Кондопоге в минувшее воскресенье, 14 апреля, по ориентировке был задержан 28-летний мужчина, которого разыскивала полиция по подозрению в незаконном проникновении в жилище.
Мужчина, чья внешность соответствовала описанию в ориентировке, был замечен на Октябрьском шоссе. При установлении личности выяснилось, что полиция разыскивает именно его.
Задержанного передали сотрудникам отдела внутренних дел.
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