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Новости. Криминал
15:34, 19 Ноября 2018
фото: torange.biz/Valdemar Fishmen

В Карелии мужчину пытались зарезать прямо около дома

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В Пряжинском районе в поселке Чална от ножевых ранений пострадал молодой человек, сообщили в МВД Карелии.

В минувший четверг, 15 ноября, в Чалне на 20-летнего мужчину вечером напал местный житель 1998 года рождения и пытался его зарезать. Инцидент произошел, когда мужчина шел вечером рядом со своим домом на улице Светлой, в районе, построенном для переселенцев.

По словам жителей, этот район в Чалне очень опасен, потому что многие жильцы-переселенцы из неблагополучных семей.

"Я его не заметил и не услышал, так как было темно. Он подошел спереди и всадил мне нож в живот. Я успел позвонить знакомому. А потом потерял сознание. Мне кажется, что нападавший находился под воздействием наркотиков",  рассказал "Столице на Онего" пострадавший.

Молодой человек рассказал о случившемся, потому что переживает за детей, которые гуляют в том районе и могут оказаться на его месте.

Мужчину доставили в больницу. Сделали операцию. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Подозреваемый был задержан. Ранее он имел проблемы с законом. На него завели уголовное дело.

 

 

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