В Карелии на подъезде к мусорному полигону установили весовой контроль

На медвежьегорском полигоне введена в строй система весового учета ТКО, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Новая система была установлена силами муниципального предприятия МУП "МЭСП", отвечающего в Медвежьегорском районе за утилизацию твердых коммунальных отходов. Приемку оборудования, доставленного в Карелию из Санкт-Петербурга, осуществили специалисты регионального оператора ООО "Автоспецтранс".

Система весового учета ТКО с максимальным пределом взвешивания до 30 тонн установлена на специально оборудованном объекте размещения отходов в Медгоре. Это уже пятые весы, размещенные при въезде на полигоны Карелии (четыре других уже работают в Кеми, Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге).

Основное предназначение системы весового контроля – электронный учет ТКО. Взвешивание сводится к следующей процедуре: при въезде на полигон на весоизмерительные платформы, установленные по колее движения автомашины, производится наезд автотранспорта. Оператор фиксирует нагрузку с помощью электронного терминала. После выгрузки ТКО пустая машина вновь отправляется на взвешивание для сравнения данных, которые выводятся на монитор, а затем переправляются региональному оператору ООО "Автоспецтрас".

Необходимость оснащения санкционированных мест размещения отходов системой весового учета ТКО – требование федерального законодательства, поэтому установка весов является одним из обязательных условий договора, который заключают с региональным оператором ООО "Автоспецтранс" исполнители услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами".



Фото ООО "Автоспецтранс"