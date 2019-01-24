В Карелии на свободу выпустили 34 осужденных

Причиной пересчета сроков приговоров стали изменения в статью 72 УК РФ, сообщили в УФСИН Карелии.

Во всех исправительных учреждениях УФСИН Карелии была организована работа по направлению в суды ходатайств осужденных либо представлений учреждений, исполняющих наказание, о пересчете сроков приговора.

Всего в суды республики направлено 484 ходатайства. В настоящее время рассмотрено в судах 407 ходатайств (34 осужденных освобождено, в отношении 371 осужденного снижен срок наказания, 2 осужденным отказано в удовлетворении ходатайства).

В УФСИН напомнили, что Федеральный закон №186-ФЗ от 3 июля 2018 года "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" изменил систему зачета в срок наказания времени, проведенного в следственном изоляторе или под домашним арестом.

Теперь при вынесении приговора в виде лишения свободы один день содержания лица под стражей засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, и за два дня - при отбывании наказания в колонии-поселении.

Отмечается, что под домашним арестом время пойдет медленнее: два дня взаперти дома приравнены к одному дню колонии.