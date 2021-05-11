Лесная авиация Карелии поднимет в небо самолеты

Начиная с 12 мая леса Карелии будут регулярно патрулироваться с воздуха, сообщили в Минприроды республики.

На территории Карелии установилась ясная теплая погода, температура воздуха в большинстве районов превышает 20 градусов. Поэтому в Пудожском, Прионежском, Кондопожском, Олонецком и Пряжинском районам установлен 3 класс пожарной опасности, в остальных – 2.

С сегодняшнего дня начинается авиапатрулирование лесов Карелии. С воздуха сегодня самолеты осмотрят Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский, Пряжинский, Прионежский, Суорвский, Олонецкий и Кондопожский районы.

С начала сезона в лесах республики ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 4,2 гектара. За прошедшие 8 дней лесные пожары Карелии не зарегистрированы. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 7 лесных пожаров на площади около 50 гектаров.

В Минприроды напоминают, что сообщить о лесном пожаре можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.