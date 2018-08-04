В Карелии начали готовить экскурсоводов со знанием китайского языка

Карелия приступила к подготовке экскурсоводов со знанием китайского языка, а достопримечательности провинции Фуцзянь туристы из России смогут посетить бесплатно, сообщили в правительстве республики.

Карелия и китайская провинция Фуцзянь намерены укреплять сотрудничество в сфере туризма, оба региона интересны для посещения и туристических поездок. Об этом было заявлено 3 августа на презентации туристического потенциала китайского региона, которая состоялась в рамках открытия Недели Фуцзянь в Карелии.

По словам заместителя премьер-министра правительства республики Карелия по вопросам экономики Дмитрия Родионова, в сфере развития туризма с Китаем Карелия участвует в реализации соглашений между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках.

"В рамках соглашения, заключенного между Федеральным агентством по туризму и министерством культуры Карелии, 5 туроператоров в нашей республике получили право осуществлять деятельность по приему так называемых безвизовых групп. Представители турбизнеса Карелии уже приступили к подготовке экскурсоводов, которые бы смогли проводить экскурсии на китайском языке" - отметил Дмитрий Родионов.

Генеральный секретарь и министр пропаганды парткома провинции Фуцзянь Лян Цзяньюн рассказал, что сегодня увеличивается туристический поток как из России в Китай, так и из Китая в Россию.

"В ноябре прошлого года Фуцзянь и Карелия подписали дружеское соглашение. Туристические ведомства провинции реализуют соглашение, способствуют увеличению турпотока. За первую половину этого года Фуцзянь приняла 20 тысяч туристов из России, прирост – 40,5 процентов. Более 50 тысяч туристов из Фуцзянь совершили поездку в Россию", - сказал Лян Цзяньюн.

Он отметил, что СМИ провинции Фуцзянь широко рассказывали о живописных ландшафтах и культурных обычаях России и Карелии, турагентства провинции разработали десятки туристических маршрутов по России.

В свою очередь, для привлечения туристов из России, в том числе из Карелии, в ноябре и декабре 2018 года и январе, ноябре и декабре 2019 года провинция Фуцзянь открывает туристические объекты категории 5 "А" для бесплатного посещения российскими туристами. Категория "А" - наиболее почетная категория из туристических зон Китая, куда входят самые интересные достопримечательности.

В ходе презентации китайская сторона представила туристические возможности своего региона, выступили китайские артисты.

Артист и художник Хуан Фэнжун устроил перфоманс: под музыку в своеобразной технике он нарисовал картину в подарок для Карелии.