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Новости. Экономика
16:08, 27 Февраля 2018
фото: ГТРК «Карелия»

В Карелии начали выпускать быстрорастворимые порошки из ягод

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Компания "Ягоды Карелии" начала выпуск опытных образцов быстрорастворимых ягодных и фруктовых порошков, изготовленных путем сублимационной сушки – новой для России технологии.

Установленное на предприятии оборудование подвергает натуральные ягоды и фрукты особой сушке в условиях вакуума. Получившиеся порошки при смешивании с водой превращаются в морсы и компоты.

По словам управляющего директора предприятия Александра Самохвалова, сублимированный продукт сохраняет все свойства натурального.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-02-27 22:13:04
А зачем???
Доктор Лень
2018-02-27 17:46:16
Карельцкой инвайт.
Алик
2018-02-27 17:08:04
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