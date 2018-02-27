В Карелии начали выпускать быстрорастворимые порошки из ягод

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Компания "Ягоды Карелии" начала выпуск опытных образцов быстрорастворимых ягодных и фруктовых порошков, изготовленных путем сублимационной сушки – новой для России технологии.
Установленное на предприятии оборудование подвергает натуральные ягоды и фрукты особой сушке в условиях вакуума. Получившиеся порошки при смешивании с водой превращаются в морсы и компоты.
По словам управляющего директора предприятия Александра Самохвалова, сублимированный продукт сохраняет все свойства натурального.
Вот здесь – подробнее.
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