В Карелии начали выпускать быстрорастворимые порошки из ягод

Компания "Ягоды Карелии" начала выпуск опытных образцов быстрорастворимых ягодных и фруктовых порошков, изготовленных путем сублимационной сушки – новой для России технологии.

Установленное на предприятии оборудование подвергает натуральные ягоды и фрукты особой сушке в условиях вакуума. Получившиеся порошки при смешивании с водой превращаются в морсы и компоты.

По словам управляющего директора предприятия Александра Самохвалова, сублимированный продукт сохраняет все свойства натурального.

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