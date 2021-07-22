В Карелии начало расти число тяжелых пациентов с коронавирусом

В ковид-центрах республики находятся 742 пациента с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 28 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 169 жителей республики, из них непривитых -165. Заболели 168 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, 8 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Сутками ранее среди новых случаев было всего два тяжелых.

В ковид-центрах проходят лечение 742 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55488 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 713.

За сутки выздоровели еще 186 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51840 человек.