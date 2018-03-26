В Карелии начался сбор подписей за сохранение детской республиканской библиотеки
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Коллектив библиотеки им. Морозова намерен бороться за сохранение учреждения, сообщается в паблике "Суть времени – Петрозаводск".
Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации бюджетного учреждения "Национальная библиотека Республики Карелия" в форме присоединения к нему детской республиканской библиотеки им.Морозова.
Как указывается в паблике "Суть времени – Петрозаводск", документ "фактически прекращает существование Детской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова.
"Коллектив библиотеки намерен бороться за ее сохранение", - говорится в сообщении.
В паблике размещен бланк для сбора подписей за сохранение учреждения.
Отметим, что БУ "Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова" создано в 2004 года в результате реорганизации путем слияния республиканской детской библиотеки и Юношеской библиотеки республики.
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