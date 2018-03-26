В Карелии начался сбор подписей за сохранение детской республиканской библиотеки

Коллектив библиотеки им. Морозова намерен бороться за сохранение учреждения, сообщается в паблике "Суть времени – Петрозаводск".

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации бюджетного учреждения "Национальная библиотека Республики Карелия" в форме присоединения к нему детской республиканской библиотеки им.Морозова.

Как указывается в паблике "Суть времени – Петрозаводск", документ "фактически прекращает существование Детской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова.

"Коллектив библиотеки намерен бороться за ее сохранение", - говорится в сообщении.

В паблике размещен бланк для сбора подписей за сохранение учреждения.

Отметим, что БУ "Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова" создано в 2004 года в результате реорганизации путем слияния республиканской детской библиотеки и Юношеской библиотеки республики.