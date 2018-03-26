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Новости. Общество
09:54, 26 Марта 2018

В Карелии начался сбор подписей за сохранение детской республиканской библиотеки

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Коллектив библиотеки им. Морозова намерен бороться за сохранение учреждения, сообщается в паблике "Суть времени – Петрозаводск".

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации бюджетного учреждения "Национальная библиотека Республики Карелия" в форме присоединения к нему детской республиканской библиотеки им.Морозова.

Как указывается в паблике "Суть времени – Петрозаводск", документ "фактически прекращает существование Детской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова.

"Коллектив библиотеки намерен бороться за ее сохранение", - говорится в сообщении.

В паблике размещен бланк для сбора подписей за сохранение учреждения.

Отметим, что БУ "Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова" создано в 2004 года в результате реорганизации путем слияния республиканской детской библиотеки и Юношеской библиотеки республики.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-26 10:10:19
Оно и понятно кто там воду мутит. Быть директором хотя бы и детской библиотеки гораздо лучше, чем не быть директором. Для рядовых библиотекарей хуже не станет.
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