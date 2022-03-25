В Карелии начат сбор денег для помощи семьям военнослужащих — участников спецоперации

По предложению Артура Парфенчикова один из благотворительных фондов Карелии начал сбор денег для помощи семьям военнослужащих-участников спецоперации, сообщили в Петросовете.
Как сообщается в паблике горсовета Петрозаводска, по предложению Артура Парфенчикова один из благотворительных фондов города начал собирать деньги для помощи семьям военнослужащих-участников спецоперации. Первый взнос сделал сам глава Карелии.
Собранные деньги будут потрачены на медицинскую, социальную и материальную поддержку. В том числе будет оказываться помощь семьям погибших при исполнении служебных обязанностей.
Если вы хотите оказать материальную помощь семьям военнослужащих, то реквизиты счета опубликованы здесь.
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