В Карелии начнут продавать брендовые товары с огромными скидками

В Петрозаводск приходит совершенно новый формат торговли – off-price.

5 октября в ТРК "ЛОТОС PLAZA" откроется пространство выгодных брендов Familia: на площади почти в 1 400 кв.м метров будет продаваться одежда, обувь, товары для дома и множество других товаров нескольких тысяч известных мировых и российских брендов. И все это – с огромной выгодой: скидки составят до 85% от цен на аналогичные товары в фирменных магазинах и бутиках.

Пространство выгодных покупок открывает известная федеральная сеть магазинов Familia. Она знаменита тем, что привела и активно развивает в России очень популярный на Западе формат торговли off-price, суть которого: множество брендовых товаров с существенной скидкой для покупателя. Off-price-компании сотрудничают с владельцами торговых марок по всему миру и закупают у них излишне произведенный и нераспроданный товар огромными партиями и по очень выгодным ценам – чтобы потом так же выгодно предложить покупателям.

В США, где такие магазины популярны более 50 лет, работает уже свыше 6 тысяч off-price-универмагов, в Европе – более тысячи. Шопинг в off-price-магазинах называют охотой за сокровищами – из-за огромного ассортимента, множества брендов и возможности для каждого покупателя найти желанную вещь по очень привлекательной цене. В таких универмагах нет продавцов-консультантов, которые ходят за посетителями и предлагают что-то приобрести, все оборудование простое и функциональное, нет специально выделенных зон отдельных торговых марок – все очень демократично. Товар у владельцев брендов закупается без требований к наличию всего размерного ряда и полноте коллекций. Все нацелено на то, чтобы "донести" до покупателя максимальную скидку, которую off-price-компании изначально получают от владельцев брендов и их фабрик.

В ассортименте российской off-price-сети Familia – товары нескольких тысяч брендов из 50 стран мира: женская, мужская и детская одежда: как джинсы, толстовки и футболки, так блузки и рубашки, брюки, классические костюмы, вечерние платья, куртки, пуховики, пальто. А также обувь, разнообразные аксессуары, посуда, текстиль, мелкая бытовая электроника, игрушки, косметика, товары для животных, спортивный инвентарь и многое другое.

У Familia уже более 270 off-price-магазинов по всей России, в том числе более 30 в Санкт-Петербурге и области, а также в Архангельске, Твери, Калининграде и еще почти 90 городах страны. Покупатели хорошо знают и любят Familia – за широту ассортимента, обилие торговых марок, частые поступления нового товара и выгоду от каждой покупки.

В Карелии первое off-price-пространство Familia торжественно откроется 5 октября в 11:00 в петрозаводском ТРК "ЛОТОС PLAZA". Для покупателей подготовлена масса сюрпризов – от дополнительной скидки на любую покупку в дополнение к уже имеющейся до подарков в виде бытовой электроники, ювелирных украшений и сертификатов на покупку***.

*Off-price (оф-прайс) – один из форматов торговли по специальным ценам. Предполагает продажу в одном магазине широкого спектра оригинальных товаров известных брендов с выгодой для покупателя – по ценам, существенно сниженным от их стоимости в других местах продаж.

**Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 800 100 33 90.

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