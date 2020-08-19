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В Карелии налоговики намерены купить авто на 3,7 млн рублей

Новости. Экономика
16:06, 20 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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На сайте госзакупок размещена информация о поиске поставщика автомобилей для нужд Федеральной налоговой службы по Карелии.

ФНС по Карелии намерена закупить четыре автомобиля, произведенных в 2020 году. Максимальная цена контракта составляет 3 млн 714 тыс. рублей.

В техническом задании указано, что машины должны быть снабжены бензиновым двигателем объемом не менее 1500 см. куб. и не более 1600 см. куб. Мощность – не менее 102 л.с. и не более 120 л.с. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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