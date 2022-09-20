В Карелии нашли пропавшего в лесу пенсионера

Пожилой житель Кондопожского района, пропавший накануне в лесу, нашелся.
Информация о том, что живым нашелся 69-летний житель деревни Большое Гангозеро, появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.
«Найден, жив!»: сообщили поисковики.
Напомним, 29 сентября житель Кондопожского района не вернулся из леса. На его поиски набирались добровольцы.
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