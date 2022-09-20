В Карелии нашли пропавшего в лесу пенсионера

Пожилой житель Кондопожского района, пропавший накануне в лесу, нашелся.

Информация о том, что живым нашелся 69-летний житель деревни Большое Гангозеро, появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.

«Найден, жив!»: сообщили поисковики.

Напомним, 29 сентября житель Кондопожского района не вернулся из леса. На его поиски набирались добровольцы.