В Карелии нашли тело пропавшего мужчины

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Пропавший 4 декабря 35-летний мужчина найден мертвым, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".
Ранее сообщилось, что Алексей Е. 1983 года рождения ушел ушел из дома 4 декабря и не вернулся.
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