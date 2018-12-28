ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, не вернувшегося домой

Мужчина ушел из дома 4 декабря и до сих пор не вернулся, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливает местонахождение Алексея Е. 1983 года рождения, который 4 декабря ушел из дома. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-981-405-41-44, 8(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).