В Карелии не будет проверок причин роста цен на бензин

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Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске за неделю выросла еще на 0,1%, но Карелия не вошла в перечень регионов, где пройдут проверки.
По данным Карелиястата, средняя цена на АИ-95 достигла 45 рублей 5 копеек за литр, АИ-92 подорожал до 41 рубля 74 копеек.
В прямом эфире "России 24" он поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о росте цен на АЗС на Дальнем Востоке и в Сибири и в случае необходимости принять меры.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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