В Карелии не хватает материала для восстановления лесов

Минприроды назвало препятствие для восстановления лесов Карелии.

Министерство природных ресурсов и экологии отмечает нехватку посадочного материала, необходимого для проведения лесовосстановительных работ в республике.

"К сожалению, в республике существует ежегодный дефицит посадочного материала. В целях покрытия данного дефицита в 2017 году введено в эксплуатацию пять новых теплиц на территории Олонецкого лесного питомника с выходом стандартного посадочного материала 1 млн 250 тысяч штук",- рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов на заседании общественного совета при министерстве.

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