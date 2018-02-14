В Карелии не хватает материала для восстановления лесов

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Минприроды назвало препятствие для восстановления лесов Карелии.
Министерство природных ресурсов и экологии отмечает нехватку посадочного материала, необходимого для проведения лесовосстановительных работ в республике.
"К сожалению, в республике существует ежегодный дефицит посадочного материала. В целях покрытия данного дефицита в 2017 году введено в эксплуатацию пять новых теплиц на территории Олонецкого лесного питомника с выходом стандартного посадочного материала 1 млн 250 тысяч штук",- рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов на заседании общественного совета при министерстве.
Подробнее читайте в материале издания.
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