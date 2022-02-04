В Карелии не нашли желающих построить дом-интернат за 1,5 миллиарда рублей

Социальное учреждение для престарелых и инвалидов планировалось сдать до конца 2024 года.

Аукцион на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Констомукше признан несостоявшимся. Как говорится в протоколе конкурсной комиссии, на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Напомним, заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Карелии, которое является подведомственным учреждением республиканского Минстроя. Начальная стоимость контракта составляла 1 миллиард 540 миллионов рублей. Средства на эти цели планируется выделить из федерального и республиканского бюджетов.

Согласно аукционной документации, социальное учреждение, рассчитанное на 200 мест, необходимо сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.