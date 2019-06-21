В Карелии не платившую алименты мать 6 детей "поймали на живца"

Алиментщицу "выманил" сожитель, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Жительница Прионежского района задолжала 6 детям свыше 300 тысяч рублей. Добровольно должница алименты не выплачивала, вела асоциальный образ жизни и при этом длительное время скрывалась.



Приставы объявили тридцатилетнюю женщину в розыск.



Должницу было трудно найти. По месту регистрации должницы, в Мелиоративном, проживает ее мать. Женщина не скрывала, что вскоре дочь должна появиться в поселке вместе с сожителем, чтобы забрать свои вещи. Должница в Мелиоративном так и не появилась, поэтому разыскники начали отрабатывать ее связи.



В разговоре с людьми выяснилось, что женщина может находиться на станции Деревянка. Кроме того, удалось установить номер мобильного телефона ее сожителя. Именно с ним и была достигнута договоренность о том, что он ее "выманит" из их временного жилища. Так и произошло –должница появилась в условленном месте, где ее ожидали разыскники.



В судебном заседании ей назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.



Родительских прав на всех детей она уже лишена.