В Карелии недалеко от границы нашли авиационную бомбу

В Кестеньге нашли 10 куммулятивных снарядов и авиационную бомбу, сообщили в пресс-службе пограничного управлениия ФСБ по Карелии.

D районе п. Кестеньга в непосредственной близости от дороги Лоухи - Суоперя было обнаружено 10 кумулятивных снарядов калибра 44 мм и авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы времен ВОВ были уничтожены.