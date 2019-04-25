Парфенчиков заявил об отсутствии денег на строительство детских лагерей в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что у республики нет свободных средств на строительство стационарных лагерей.

Об этом он сообщил на заседании правительства Карелии в четверг.

"У нас три стационарных лагеря. Это, конечно, тоже большая проблема. А средств на создание новых лагерей пока нет. Пока нет таких средств. Об этом нужно откровенно говорить. Хотя совершенно очевидно, что этим нужно заниматься", - сказал Парфенчиков.

По словам и.о. министра образования Карелии Романа Голубева, в 2019 году в бюджете республики на проведение детской оздоровительной кампании предусмотрено более 81,1 миллиона рублей, что на 22% выше уровня 2018 года. Объем выделенных средств в бюджетах муниципальных районов и городских округов составит не менее 22 миллионов рублей. Также ожидается, что в сферу отдыха будет направлено свыше 160 миллионов рублей из внебюджетных источников.

Все эти средства будут направлены на отдых 20,1 тысячи детей, что составляет почти треть несовершеннолетних школьного возраста.

Этим летом в Карелии планируется открыть 215 оздоровительных организаций, в том числе три стационарных лагеря, два туристических лагеря палаточного типа, а также 210 лагерей на базе образовательных учреждений.

Кроме того, предполагается приобретение 750 путевок в лагеря Краснодарского края для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 115 путевок для детей-сирот.