Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 10 Апреля 2018

В Карелии ночью подморозит до минус 14 градусов

По теме

Прогноз погоды на вторник
10.04.18 07:05
Небольшое похолодание ожидается завтра в Петрозаводске
09.04.18 17:00
МЧС Карелии предупреждает о надвигающихся снегопадах и метелях
09.04.18 12:48
Все новости
Загрузка...

В республике и Петрозаводске в ночь на среду ожидаются заморозки, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью -5, -7; днем +5, +7.

В районах Карелии также переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью -3, -8, местами, преимущественно по северным районам, до -14; днем +3, +8.

По теме

Прогноз погоды на вторник
10.04.18 07:05
Небольшое похолодание ожидается завтра в Петрозаводске
09.04.18 17:00
МЧС Карелии предупреждает о надвигающихся снегопадах и метелях
09.04.18 12:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»