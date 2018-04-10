В Карелии ночью подморозит до минус 14 градусов

В республике и Петрозаводске в ночь на среду ожидаются заморозки, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью -5, -7; днем +5, +7.

В районах Карелии также переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью -3, -8, местами, преимущественно по северным районам, до -14; днем +3, +8.