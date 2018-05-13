В Карелии ночью сгорел автомобиль

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Пожар уничтожил автомобиль в Лахденпохье, сообщили в МЧС Карелии.
Пожар произошел в 02:12 у дома 36-Б по улице Бусалова в Лахденпохье. Для ликвидации возгорания автомобиля привлекалось пожарно-спасательное подразделение в составе 6 человек, 2 единиц техники.
На тушение пожара ушло 10 минут.
Причина, виновный и ущерб устанавливаются.
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