В Карелии ночью сгорел автомобиль

Пожар уничтожил автомобиль в Лахденпохье, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел в 02:12 у дома 36-Б по улице Бусалова в Лахденпохье. Для ликвидации возгорания автомобиля привлекалось пожарно-спасательное подразделение в составе 6 человек, 2 единиц техники.

На тушение пожара ушло 10 минут.

Причина, виновный и ущерб устанавливаются.